Замгубернатора ХМАО по строительству Ислаев после двух лет работы в должности так и не смог сдать больничный долгострой 

Проработавший два года в должности заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа по строительству Азат Ислаев так и не смог сдать в эксплуатацию Нижневартовскую окружную больницу, которую власти строят уже более 14 лет.
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