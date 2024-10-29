Писатель Беседин: идти на концерт Лободы можно только со «Слава Украине!» на лбу

Эх, Светлана, Света, Светочка Лобода, я помню тебя, радость моя, в киевском ресторане. Ты сидела такая эффектная, губастая, талантливая — и перед твоими длинными ногами, которые так нравились всем (даже Тиллю Линдеманну), лежал весь мир.