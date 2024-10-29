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    Присунуть ей хорошенько! чтобы успокоилась😏Писатель Беседин:...

Писатель Беседин: идти на концерт Лободы можно только со «Слава Украине!» на лбу

Писатель Беседин: идти на концерт Лободы можно только со «Слава Украине!» на лбу

Эх, Светлана, Света, Светочка Лобода, я помню тебя, радость моя, в киевском ресторане. Ты сидела такая эффектная, губастая, талантливая — и перед твоими длинными ногами, которые так нравились всем (даже Тиллю Линдеманну), лежал весь мир.

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Dimir De_Ross
Присунуть ей хорошенько! чтобы успокоилась😏
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