Писатель Беседин: идти на концерт Лободы можно только со «Слава Украине!» на лбу

Эх, Светлана, Света, Светочка Лобода, я помню тебя, радость моя, в киевском ресторане. Ты сидела такая эффектная, губастая, талантливая — и перед твоими длинными ногами, которые так нравились всем (даже Тиллю Линдеманну), лежал весь мир.
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