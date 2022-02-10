Строительная фирма организовала свалку посреди жилого района

На Старой Кукковке растет гора из отходов. Надзорный орган грозит судом тем, кто на это жалуется Текст, фото: Георгий Чентемиров Жители двух улиц Петрозаводска уже третий месяц безуспешно пытаются остановить разрастание свалки возле своих домов.