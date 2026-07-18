Необычная битва змей

На видео сначала кажется, что перед камерой находятся две маленькие светодиодные лампы. Однако при ближайшем рассмотрении становится понятно — это две змеи, сцепившиеся между собой и перекатывающиеся во время схватки.
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