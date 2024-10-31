Патрушев поручил начать ежедневный мониторинг цен на продукты

МОСКВА, 31 октября, ФедералПресс. Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Патрушев поручил организовать ежедневный мониторинг продовольственного рынка и дал указание ведомствам в течение двух недель подготовить полные меры для сохранения стабильности на этом рынке.
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