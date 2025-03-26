Мосгорсуд удовлетворил жалобу Павла Прилучного на алименты

www.globallookpress.com/Vadim Tarakanov/Global Look Press Московский городской суд удовлетворил жалобу Павла Прилучного на алименты, актер просил снизить выплату бывшей супруге Агате Муцениеце, поскольку старший сын проживает с ним, сообщает корреспондент РЕН ТВ.
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