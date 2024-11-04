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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Стало известно, какой счет за ремонт машины заставляет владельцев задуматься о продаже своего автомобиля

Автомобили, как и любая техника, изнашиваются и ломаются. И хотя прилежный владелец регулярно обслуживает свое авто, чтобы повысить надежность и свести к минимуму вероятность неожиданного счета за ремонт, неприятные сюрпризы могут произойти в любой момент.

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