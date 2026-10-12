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ИА Регнум

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Патрушев раскрыл планы Британии и Европы устроить блокаду Балтийского моря

Патрушев раскрыл планы Британии и Европы устроить блокаду Балтийского моря

Британия и Европа прорабатывают планы блокады Балтийского моря и ведущих в него проливов. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

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