Запрет на въезд российских автомобилей, стал, так сказать, финальным мазком, для Финляндии. Теперь за этот высокий финский забор не поступает ни русский лес, ни газ, ни деньги от русских туристов, ни прочие дешевые ресурсы, за счет которых Финляндия жила десятилетиями.
Грязная и нищая! Из этих банкротств Финляндии уже не вылезти
Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Все это мелочи их готовят к войне с Россией чтобы истребить как хохлов.
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1 д.
Константин Котельников
Ага, а хахлы ванучие где берут?
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1 д.
МИ
Михаил Игнатов
Финны стали жить по поговорке - назло бабушке отморожу уши. Так держать, правильной дорогой идете!
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11 час.
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