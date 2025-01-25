Росавиация расследует инцидент с Aн-24, выкатившимся за ВПП под Хабаровском

Росавиация начала расследование инцидента с самолетом Aн-24 «Хабаровских авиалиний», который выкатился за пределы грунтовой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Аяно-Майском районе Хабаровского края, сообщил в Telegram-канале представитель агентства Артём Кореняко.
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