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170 миллионов за песни и мирное соглашение: как L’One вернул свое имя

170 миллионов за песни и мирное соглашение: как L’One вернул свое имя

Сегодня псевдоним L’One и права на песни снова принадлежат Левану Горозии. До этого были годы конфликта с Black Star, несколько проигранных судов и жесткая публичная перепалка с Тимати.

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