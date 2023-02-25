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Лучинский: "Гейдар Алиев задал очень высокую планку для сильных лидеров"

Гейдар Алиев задал очень высокую планку для сильных лидеров. Об этом сказал Trend бывший президент Молдовы, член Международного центра Низами Гянджеви (NGIC) Петр Лучинский в рамках совместного проекта АМИ Trend и NGIC «Наследие Гейдара Алиева».

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