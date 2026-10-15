ЕС утвердил для Украины кредит на 90 млрд евро на 2026–2027 годы, 30 из которых пойдут на макрофинансовую помощь, а 60 на развитие оборонной промышленности.
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