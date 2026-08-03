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Журнал «За рулем» перечислил 3 надежных внедорожника до 500 тысяч рублей

Журнал «За рулем» перечислил 3 надежных внедорожника до 500 тысяч рублей

На вторичном рынке России за полмиллиона рублей можно найти автомобили с честным полным приводом, но все они будут возрастными и с пробегами, сообщает журнал «За рулем» со ссылкой на эксперта Сергея Зиновьева.

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