Пашинян не поддержал переброску миротворцев России из Карабаха в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что дислоцированный в Нагорном Карабахе российский миротворческий контингент при уходе из региона должен вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению.
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