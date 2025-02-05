США потратили около $2 млн на депортацию мигрантов в Латинскую Америку

REUTERS/Sgt. 1st Class Nicholas J. De La Соединенные Штаты потратили из федерального бюджета порядка двух миллионов долларов на депортацию мигрантов в страны Латинской Америки, сообщают "Известия" со ссылкой на Пентагон.
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