Avia.pro - СМИ Заключение фиктивных браков с мигрантами — это не только хитрость для получения гражданства, но и уголовное нарушение, которое вызывает всё больше внимания правоохранительных органов.
"Вижу толпу мигрантов с местной девушкой славянской внешности, которые в открытую обсуждают, что нужно говорить сотруднику ЗАГСа"
Комментарии
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МТ
Марионелла Тукмачева
Всю процедуру ставить под контроль органов от самого начала до конца (от момента заключения брака до его расторжения) и ввести обоюдное наказание так называемой пары.
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9 час.
Светлана Ефименко
наши уже так опустились НЕВЕСТЫ, что похожи стали на шлюшек!лучше выйтизамуж по любви ижить нормально , зввести малышей любимых это такое счастье!а то будет или поздно это атазиат может и сделает ребенка а потом будет шантажировать этимребенком, что рай потом покажется АДОМ! НЕ СПОРЮ И ОТРУССКОГО МОЖНОПОЛУЧИТЬ ТАКОЙ "РАЙ" ЧТО ЖИЗНЬ МОЖЕТ ПОКАЗАТСЯ адом!девочки что же вы себя продаете они вас презирают сами , но не скажут им надо ТОЛЬКО ГРАЖДАНСТВО И ПРОПИСКА ОТ ВАС, А ПОТОМ МОЖЕТ И ЗАБРАТЬ ВАШЕ СОБСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ! ОДУМАЙТЕСЬ ДЕВЧОНКИ!
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7 час.
Иван Петров
Вы думаете, что эти чернильницы читают здесь ваше обращение к ним?
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3 час.
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