"Вижу толпу мигрантов с местной девушкой славянской внешности, которые в открытую обсуждают, что нужно говорить сотруднику ЗАГСа"

Светлана Ефименко

наши уже так опустились НЕВЕСТЫ, что похожи стали на шлюшек!лучше выйтизамуж по любви ижить нормально , зввести малышей любимых это такое счастье!а то будет или поздно это атазиат может и сделает ребенка а потом будет шантажировать этимребенком, что рай потом покажется АДОМ! НЕ СПОРЮ И ОТРУССКОГО МОЖНОПОЛУЧИТЬ ТАКОЙ "РАЙ" ЧТО ЖИЗНЬ МОЖЕТ ПОКАЗАТСЯ адом!девочки что же вы себя продаете они вас презирают сами , но не скажут им надо ТОЛЬКО ГРАЖДАНСТВО И ПРОПИСКА ОТ ВАС, А ПОТОМ МОЖЕТ И ЗАБРАТЬ ВАШЕ СОБСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ! ОДУМАЙТЕСЬ ДЕВЧОНКИ!