Средняя стоимость ипотеки превысила 30%

Средняя стоимость ипотечного кредита перевалила за отметку в 30%, такие данные приводят «Известия». Это — реакция на рекордный рост ключевой ставки в октябре и ожидание по дальнейшему ужесточению политики ЦБ в декабре.
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