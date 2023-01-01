Последствия разрушения СССР

При сохранении СССР в России сейчас могло жить 172 млн человек, а экономика и доходы населения были на 67% выше★ В результате разрушения Советского Союза Россия потеряла 26 млн человек, 40% экономики и 66% промышленности, оценило «Равенство».
При сохранении СССР в России сейчас могло жить 172 млн человек, а экономика и доходы населения были на 67% выше★ В результате разрушения Советского Союза Россия потеряла 26 млн человек, 40% экономики и 66% промышленности, оценило «Равенство».
Свежие комментарии