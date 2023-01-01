Любопытности и невероятности

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Последствия разрушения СССР

Последствия разрушения СССР

При сохранении СССР в России сейчас могло жить 172 млн человек, а экономика и доходы населения были на 67% выше★ В результате разрушения Советского Союза Россия потеряла 26 млн человек, 40% экономики и 66% промышленности, оценило «Равенство».

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