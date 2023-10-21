smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 522 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Егоров
    Дармоеды при ДУР-ДУме БУДЬТЕ вы ТРИЖДЫ ПРОКЛЯТЫ ! И что бы вы триста лет жили , но РАКОМ ПОЛЗАЛИ , за ваше отношение ...«Это не относится...
  • Фил
    ИдиотГалкин пожаловалс...
  • Ира
    Хамство никогда никого не красило. Оскорбляет - значит, не может найти нужных аргументов, чтобы доказать свою правоту...Сатановский оскор...

FT: cпонсоры вузов в США отзывают поддержку из-за недостаточного осуждения ХАМАС

FT: cпонсоры вузов в США отзывают поддержку из-за недостаточного осуждения ХАМАС

Главные американские университеты столкнулись с отзывом запланированного финансирования на многомиллионные суммы со стороны своих спонсоров из-за реакции этих учебных заведений на нападение палестинской группировки ХАМАС на Израиль; юридические и инвестиционные компании даже угрожают отменить предложения о работе, ранее сделанные студентам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх