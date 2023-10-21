FT: cпонсоры вузов в США отзывают поддержку из-за недостаточного осуждения ХАМАС

Главные американские университеты столкнулись с отзывом запланированного финансирования на многомиллионные суммы со стороны своих спонсоров из-за реакции этих учебных заведений на нападение палестинской группировки ХАМАС на Израиль; юридические и инвестиционные компании даже угрожают отменить предложения о работе, ранее сделанные студентам.