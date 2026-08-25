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Красный Север

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В ЯНАО более 1250 человек ликвидируют приролесдные пожары в семи районах

В ЯНАО более 1250 человек ликвидируют приролесдные пожары в семи районах

На Ямале не утихает борьба с природными пожарами — ситуация остается напряженной, но контролируемой. По данным Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО, утром 25 августа в округе зафиксировано 125 пожаров.

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