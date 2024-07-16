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Таксисты просят отсрочить введение полиса страхования пассажиров

Общественный совет такси просит отсрочку на три года, так как, по его мнению, таксисты и так несут чрезмерные расходы и новый полис ляжет на них дополнительным бременем Водители такси просят отсрочить введение полиса обязательного страхования пассажиров ОСГОП.

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