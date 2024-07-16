Таксисты просят отсрочить введение полиса страхования пассажиров

Общественный совет такси просит отсрочку на три года, так как, по его мнению, таксисты и так несут чрезмерные расходы и новый полис ляжет на них дополнительным бременем Водители такси просят отсрочить введение полиса обязательного страхования пассажиров ОСГОП.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)