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Итоги проведения в Бобруйском районе специального комплексного мероприятия ´Нелегал´.

Итоги проведения в Бобруйском районе специального комплексного мероприятия ´Нелегал´.

Со 2 по 7 апреля на территории Бобруйского района проводилось специальное комплексное мероприятие ´Нелегал´, основные задачи которого - выявление каналов незаконной миграции иностранцев, ее организаторов и лиц, оказывающих им в этом содействие, а также установление иностранцев, проживающих на территории района с нарушением законодательства о правов .

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