Итоги проведения в Бобруйском районе специального комплексного мероприятия ´Нелегал´.

Со 2 по 7 апреля на территории Бобруйского района проводилось специальное комплексное мероприятие ´Нелегал´, основные задачи которого - выявление каналов незаконной миграции иностранцев, ее организаторов и лиц, оказывающих им в этом содействие, а также установление иностранцев, проживающих на территории района с нарушением законодательства о правов .