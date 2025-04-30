Сила в правде
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Сила в правде

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Жирные цели для наших дронов — в Харькове положили западных наемников. Большие потери. Русские приготовились к новому броску

Жирные цели для наших дронов — в Харькове положили западных наемников. Большие потери. Русские приготовились к новому броску

У командования ВСУ начинаются серьезные проблемы на Лиманском направлении. Село Новое на северном участке сегодня было освобождено российской армией, оттуда уже может готовиться бросок на юг – к Лиману.

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Leonid PlиGin
&quot;Там бойцы рвутся...&quot; - Порвались?
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