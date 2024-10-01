Стало известно о последствиях удара украинского БПЛА по Щербиновскому району

Стало известно о последствиях удара украинского БПЛА по Щербиновскому районуВ результате падения беспилотника ВСУ в селе Шабельском Щербиновского района, по обновлённым данным, серьёзно пострадал один дом и зафиксированы повреждения ещё двух домовладений.
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