Брендовые товары из ХМАО появились в продаже в аэропорту Шереметьево

Югорские бренды появились на полке магазина с аутентичными товарами в Шереметьево. Здесь можно приобрести панты марала, таежную косметику, а теперь и сувениры с северным колоритом от мастерицы из ХМАО, чье имя занесено в Книгу рекордов России.
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