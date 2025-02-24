Брендовые товары из ХМАО появились в продаже в аэропорту Шереметьево

Югорские бренды появились на полке магазина с аутентичными товарами в Шереметьево. Здесь можно приобрести панты марала, таежную косметику, а теперь и сувениры с северным колоритом от мастерицы из ХМАО, чье имя занесено в Книгу рекордов России.