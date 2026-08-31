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ФедералПресс

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Весь мир завидует РФ: россиянам могут достаться невообразимые богатства

Весь мир завидует РФ: россиянам могут достаться невообразимые богатства

МОСКВА, 31 августа, ФедералПресс. Долгое время было принято считать, что соперничество между ведущими державами происходит преимущественно в определенных регионах мира – в первую очередь, в Тихом и Атлантическом океанах, на Ближнем Востоке, а также вдоль таких артерий, как Суэцкий или Панамский каналы.

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