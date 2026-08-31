Весь мир завидует РФ: россиянам могут достаться невообразимые богатства

МОСКВА, 31 августа, ФедералПресс. Долгое время было принято считать, что соперничество между ведущими державами происходит преимущественно в определенных регионах мира – в первую очередь, в Тихом и Атлантическом океанах, на Ближнем Востоке, а также вдоль таких артерий, как Суэцкий или Панамский каналы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В ход пошла тяжел...
- С 1 марта в Росси...
- СЗ В Приморье упали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым