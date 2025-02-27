Фридрих Мерц описал ситуацию в Европе словами «без пяти минут полночь»

В настоящее время ситуация в Европе такова, что «часы Судного дня» показывают без пяти минут полночь, заявил будущий канцлер Германии от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.
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