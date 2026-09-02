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Нижегородская правда

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Нижегородцы собрали школьные принадлежности для детей Донбасса

Нижегородцы собрали школьные принадлежности для детей Донбасса

В Нижегородской области завершился очередной этап Всероссийской акции «Соберём ребёнка в школу», стартовавшей 18 августа.

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