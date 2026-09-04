Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 406 подписчиков

Россия совершила преступление, ударив по складу с вооружениями в Киеве – немецкий генерал НАТО

Россия совершила преступление, ударив по складу с вооружениями в Киеве – немецкий генерал НАТО

Украинское военное руководство совершило преступление, разместив склад в непосредственной близости к жилым домам и интернату для пожилых в селе Милая под Киевом, но виновата во всем Россия.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Ольга Каширина
Ольга Каширина

Кстати, и немецкие  военные в годы   Великой Отечественной  войны  любили такое проделывать. А украинцы своими  дронами,  и зарубежными   дронами, в том числе  и вашими,  применяют  это  сознательно  при любом налете.

Профиль пользователя Ольга Каширина
Ольга Каширина

Это не  российская вина, откуда   Россия  знала, что там  лежит.  А Украина  очень любит такие склады размещать около  гражданского населения.  Это говорит о ее   "любви и уважения" к своему народу.

Профиль пользователя Татьяна Романова
Татьяна Романова

Так хохлы это делают намеренно, рассчитывая на то, что расположенные вблизи от жилых домов склады с боеприпасами Россия бомбить не будет, а если все-таки ударит, то свинорылые поднимут вселенский вой, обвиняя нас в бесчеловечности.