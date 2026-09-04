Украинское военное руководство совершило преступление, разместив склад в непосредственной близости к жилым домам и интернату для пожилых в селе Милая под Киевом, но виновата во всем Россия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Красной икры може...
- Макрон опубликова...
- Макрон опубликова...
Насрать на критиков. Нужно лупить хохлов так, чтобы от них только пыль оставалась. А немцев и прочих "сердобольных" заставить язык в жопу засунуть.
Кстати, и немецкие военные в годы Великой Отечественной войны любили такое проделывать. А украинцы своими дронами, и зарубежными дронами, в том числе и вашими, применяют это сознательно при любом налете.
Это не российская вина, откуда Россия знала, что там лежит. А Украина очень любит такие склады размещать около гражданского населения. Это говорит о ее "любви и уважения" к своему народу.
Так хохлы это делают намеренно, рассчитывая на то, что расположенные вблизи от жилых домов склады с боеприпасами Россия бомбить не будет, а если все-таки ударит, то свинорылые поднимут вселенский вой, обвиняя нас в бесчеловечности.