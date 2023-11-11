Российский атомный «Зевс» полетит к Юпитеру

Глава российского исследовательского Центра имени М. Келдыша (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Владимир Кошлаков сообщил, что на космодроме Восточный в настоящее время создается инфраструктура для подготовки к запуску транспортно-энергетического модуля (ядерного буксира).
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