10 минут геймплея The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, релиз ПК-версии The Last of Us Part I, СМИ прогнозирует скорый анонс Metal Gear Solid 3: Snake Eater, перечень героев в «Наёмниках» Resident Evil 4 Remake, зарубежные критики недовольны Crime Boss: Rockay City, студия Volition представила план поддержки .