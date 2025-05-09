GEX возвращается! Трилогия культового геккона выйдет 16 июня на всех платфо...

GEX возвращается! Трилогия культового геккона выйдет 16 июня на всех платформахЛюбимый многими геккон с ядовитым чувством юмора, липкими лапами и ударом хвостом возвращается! Gex Trilogy выходит в цифровом формате уже 16 июня для PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК (Steam), сообщает издатель Limited… источник#Xbox #Трилогия.
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