GEX возвращается! Трилогия культового геккона выйдет 16 июня на всех платфо...

GEX возвращается! Трилогия культового геккона выйдет 16 июня на всех платформахЛюбимый многими геккон с ядовитым чувством юмора, липкими лапами и ударом хвостом возвращается! Gex Trilogy выходит в цифровом формате уже 16 июня для PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК (Steam), сообщает издатель Limited… источник#Xbox #Трилогия.