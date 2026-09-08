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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роналду не попадает в число претендентов на «Золотой мяч» с 2023-го. Португалец – рекордсмен по числу номинаций (18), у Месси – 17

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду снова не попал в число претендентов на « Золотой мяч ».

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