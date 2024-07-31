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Чего ждать от августа петербуржцам

Чего ждать от августа петербуржцам

Рассказываем про новые законы и правила, вступающие в силу в начавшемся месяце. Последний месяц лета в числе прочего принесет жителям Санкт-Петербурга очередную индексацию пенсий, корректировку правил единой выплаты на детей, расширение возможностей портала «Госуслуги», новый ГОСТ на индивидуальное жилищное строительство.

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