Чего ждать от августа петербуржцам

Рассказываем про новые законы и правила, вступающие в силу в начавшемся месяце. Последний месяц лета в числе прочего принесет жителям Санкт-Петербурга очередную индексацию пенсий, корректировку правил единой выплаты на детей, расширение возможностей портала «Госуслуги», новый ГОСТ на индивидуальное жилищное строительство.
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