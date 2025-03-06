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Депутат Верховной рады заявил об отсутствии на Украине демократии

Депутат Верховной рады заявил об отсутствии на Украине демократии

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) заявил, что в настоящее время украинский народ живет в отсутствии демократических условий, сказал он 6 марта в эфире украинского телеканала «Прямой».

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