ИЗВЕСТИЯ iz

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Спортивные выходные с «Известиями»

Спортивные выходные с «Известиями»

ФутболКубок России. Суперфинал. «Краснодар» – ЦСКА Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Необходимость менять внутренний календарь из-за отстранения российских клубов от еврокубков повлияла на формат второго по значимости футбольного турнира страны.

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