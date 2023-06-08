Спортивные выходные с «Известиями»

ФутболКубок России. Суперфинал. «Краснодар» – ЦСКА Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Необходимость менять внутренний календарь из-за отстранения российских клубов от еврокубков повлияла на формат второго по значимости футбольного турнира страны.