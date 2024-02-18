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Краски тлена: как вездесущая плесень лечит, убивает и обеспечивает баланс природных экосистем

Краски тлена: как вездесущая плесень лечит, убивает и обеспечивает баланс природных экосистем

Хотя плесень принадлежит к царству грибов, на обычный гриб она мало похожа. Встретить же ее можно где угодно: и на иллюминаторе орбитальной станции, и на обычном куске хлеба Слово «плесень» часто встречается в самых солидных академических изданиях.

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Комментарии
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Сергей Евдокимов
Интересно. Познавательно. Спасибо.
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