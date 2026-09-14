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Почему Запад ломает старый мир, а БРИКС боится строить новый

Почему Запад ломает старый мир, а БРИКС боится строить новый

Так уж повелось, что от БРИКС принято ждать почти мессианской роли в строительстве нового мира. Мол, вот она, наконец, альтернатива западному порядку, основанному на правилах, площадка будущей многополярности и едва ли не главный политический инструмент новой антиколониальной революции.

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