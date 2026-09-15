Prosecutors subpoena ex-CIA Director John Brennan in 'grand conspiracy' probe

Prosecutors subpoenaed ex-CIA Director Brennan to testify before a grand jury in as part of an probe into President Trump's political opponents.
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