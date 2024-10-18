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Квартира, дом, дача

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9 комнатных растений, которые не успели всем надоесть

9 комнатных растений, которые не успели всем надоесть

Фиалки, герань, алоэ, хлорофитум, традесканция, фикусы и кактусы – угадайте, что именно мы перечисляем? Цветоводы обязательно догадаются, что это список самых "обычных" и поэтому уже порой поднадоевших комнатных цветов, которые можно обнаружить практически в любой среднестатистической квартире.

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