9 комнатных растений, которые не успели всем надоесть

Фиалки, герань, алоэ, хлорофитум, традесканция, фикусы и кактусы – угадайте, что именно мы перечисляем? Цветоводы обязательно догадаются, что это список самых "обычных" и поэтому уже порой поднадоевших комнатных цветов, которые можно обнаружить практически в любой среднестатистической квартире.