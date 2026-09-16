Отставной генерал-майор ВВС Канады Скотт Клэнси, в прошлом занимавший пост директора по операциям NORAD, сформулировал неудобную для официальных Брюсселя и Вашингтона мысль: НАТО уже находится в состоянии войны с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым