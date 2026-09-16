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Мировое обозрение

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«НАТО уже воюет с Россией»: канадский генерал оценил риск прямого столкновения

«НАТО уже воюет с Россией»: канадский генерал оценил риск прямого столкновения

Отставной генерал-майор ВВС Канады Скотт Клэнси, в прошлом занимавший пост директора по операциям NORAD, сформулировал неудобную для официальных Брюсселя и Вашингтона мысль: НАТО уже находится в состоянии войны с Россией.

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