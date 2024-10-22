Каждый год в Петербурге регистрируется около 20 тысяч случаев инсульта

Часто причиной осложнений является игнорирование симптомов В конце октября традиционно проводится неделя борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку профилактика этих заболеваний важна во всём мире.
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