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Рябков: США ещё не выдали визу Лаврову для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН

Рябков: США ещё не выдали визу Лаврову для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что американская сторона всё ещё не выдала визы Министру иностранных дел России Сергею Лавроу и российской делегации для участия в ряде заседаний Совета Безопасности ООН в этом месяце в Нью-Йорке.

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