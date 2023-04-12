Рябков: США ещё не выдали визу Лаврову для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что американская сторона всё ещё не выдала визы Министру иностранных дел России Сергею Лавроу и российской делегации для участия в ряде заседаний Совета Безопасности ООН в этом месяце в Нью-Йорке.