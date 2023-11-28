Россияне с грустью оценили идею создания министерства счастья

В таком ведомстве любая направленная на счастье инициатива забуксует от бюрократии Более половины россиян (56%) выступили против создания министерства счастья, на необходимость которого часто указывает спикер Совфеда Валентина Матвиенко, сообщает ВЦИОМ со ссылкой на результаты опроса.
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