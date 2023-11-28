Россияне с грустью оценили идею создания министерства счастья

В таком ведомстве любая направленная на счастье инициатива забуксует от бюрократии Более половины россиян (56%) выступили против создания министерства счастья, на необходимость которого часто указывает спикер Совфеда Валентина Матвиенко, сообщает ВЦИОМ со ссылкой на результаты опроса.