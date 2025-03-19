Каллас хочет предложить ЕС дать Украине два миллиона снарядов

Верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что первоначально планировавшийся пакет военных поставок Украине на сумму до €40 млрд сокращен, вместо этого Брюссель хочет сосредоточиться на поставках двух миллионов артиллерийских снарядов.