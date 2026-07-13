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В Киеве объяснили отставку премьера

В Киеве объяснили отставку премьера

Активизация работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении посла в США Ольги Стефанишиной стала одной из причин кадровых перестановок в правительстве, инициированных президентом Украины Владимиром Зеленским.

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