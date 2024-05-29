«РЭС» — главное электросетевое предприятие Новосибирска

«Региональные электрические сети» обслуживает более 70% всех электросетей Новосибирской области, а также занимается монтажом ЛЭП и подстанций, самостоятельно изготавливает металлоконструкции и трансформаторные подстанции.
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