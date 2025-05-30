Комиссии Bitcoin демонстрируют стабильность: угрозы безопасности сети пока нет

Согласно новому отчёту от CryptoQuant, доход Bitcoin-сети от транзакционных комиссий остаётся в рамках исторических значений с 2018 года, несмотря на очередной спад пользовательской активности и новые дебаты о "бюджете безопасности" блокчейна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии