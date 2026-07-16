В Калининграде хирурги восстановили работу сердца малолетнему мальчику

Врачи Федерального центра высоких медицинских технологий Минздрава России в Калининграде провели уникальную операцию 11-летнему пациенту с врождённой патологией, о которой никто не подозревал несколько лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии