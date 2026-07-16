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В Калининграде хирурги восстановили работу сердца малолетнему мальчику

В Калининграде хирурги восстановили работу сердца малолетнему мальчику

Врачи Федерального центра высоких медицинских технологий Минздрава России в Калининграде провели уникальную операцию 11-летнему пациенту с врождённой патологией, о которой никто не подозревал несколько лет.

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